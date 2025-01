Ilfattoquotidiano.it - “Con il nuovo Codice della strada al ristorante i clienti prendono una bottiglia di vino in 18. Vendite ridotte di due terzi”: lo sfogo dello chef Giorgione

Quali sono state le conseguenze nei ristoranti deldi cui molto si sta parlando in questi giorni? Ne ha parlato loGiorgio ‘’ Barchiesi, attivissimo sui social, tra i volti del canale del Gambero Rosso e titolare deldi Montefalco, in Umbria.“Il problema vero è che ilinizia a non vendersi più. – ha detto a Open – In pochi giorni il consumo e quindi per noi la vendita disi è più che dimezzata: si è tri-mezzata. O non bevono o appuntouna solain 18. Diciamo che le conseguenze si sono riversate sui vini buoni, e per noi proprio il Sagrantino che ha una gradazione alcolica più elevata. Hanno paura di prendersi qualche legnata e non posso proprio dare loro torto. È stata la reazione immediata, ma non so se durerà di più o se poi l’effetto psicologico di questi giorni si stempererà”.