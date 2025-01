Cecila Sala dal carcere | Fate presto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.25 Nelle tre chiamate con i genitori daliraniano di Evin, Ceciliaha detto di dormire per terra e che le sono stati tolti gli occhiali da vista. E'quanto riporta il Corriere della Sera La giornalista italiana, arrestata il 19 dicembre, non avrebbe neppure ricevuto il pacco dei suoi né la mascherina per proteggere gli occhi dai neon accesi 24 ore su 24. "",ha chiestoalla famiglia. Ieri la richiesta della Farnesina di garanzie per le condizioni di detenzione e immediata scarcerazione della nostra connazionale