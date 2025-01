Armand recensione del film con Renate Reinsve

Leggi su Cinefilos.it

delconEssere il nipote di Ingmar Bergman e Liv Ullmann e cercare di farsi strada nel mondo del cinema deve essere complicato. Lo sa bene il norvegese Halfdan Ullmann Tøndel, che ha presentato il suo primo lungometraggio,, al Festival di Cannes 2024, dove si è aggiudicato la Camera d’Or come miglior opera prima. Il, che ha come protagonista la connazionale(La persona peggiore del mondo) e arriva oggi nelle sale italiane, ci invita a riflettere su questioni come l’iperprotezione dei bambini e la facilità con cui l’essere umano tende a giudicare le persone pur con pochissime informazioni alla mano.Un incidente scolastico da decifrareè un bambino di sei anni che non appare mai direttamente sullo schermo, ma di cui sentiamo parlare attraverso la sua insegnante e le autorità scolastiche.