Lanotiziagiornale.it - Agroppi, addio all’ex stella della Serie A poi diventato opinionista tv. È scomparso a 80 anni a seguito di una lunga malattia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo, ex centrocampista, allenatore etv,all’età di 80di unae un ricovero per polmonite bilaterale.L’exA iniziò la carriera nelle giovanili di Piombino, Torino e Genoa, prima di affermarsi come bandiera del Torino, con cui giocò otto stagioni totalizzando 212 presenze, 15 gol e due Coppe Italia (1967-68, 1970-71). Concluse la carriera da calciatore al Perugia, disputando due stagioni inA da capitano, e collezionò cinque presenze in Nazionale.ad Aldo, l’exA poitv èa 80di unaCome allenatore, iniziò col Pescara inB (1980-81) e l’anno successivo portò il Pisa inA.