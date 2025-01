Anteprima24.it - VIDEO/ Violenta lite prima del concerto di Coez: famiglie in fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbero decine le persone sono coinvolte in una maxi-rissa avvenuta ad Avellino nei presi della Villa comunale pocodell’inizio deldi. (LEGGI QUI) Nelle immagini, inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si vedono gruppi di giovani affrontarsi con pugni e calci; alcuni di loro utilizzano anche oggetti contundenti trovati lungo la strada. Intornoe bambini impauriti che scappano. “Scene vergognose che hanno causato momenti di panico tra le migliaia di persone giunte per godersi ildi fine anno e divertirsi in allegria. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine affinchè siano identificati tutti i protagonisti della rissa nell’auspicio che vengano puniti severamente per aver messo in pericolo l’incolumità dei presenti e per aver rovinato il Capodanno a tanti loro concittadini”.