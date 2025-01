Lanazione.it - Un nuovo mezzo donato alla Misericordia di Bibbiena dalla Eventi Sociali

Arezzo, 1 gennaio 2025 – Una disposizione delladi. Il 2024 è terminato con un’importante donazione a sostegno delle attività della storica confraternita casentinese che è stata concretizzata dche, con il progetto “Muoversi & Non Solo”, ha consegnato una Fiat Tipo Station Wagon in comodato d’uso gratuito per quattro anni che verrà utilizzata per i trasportie sanitari sul territorio. L’iniziativa è stata concretizzata in virtù del sostegno di numerose aziende e imprenditori locali che, con il loro generoso contributo, hanno permesso di implementare il parco di mezzi a disposizione delladicon l’obiettivo di migliorarne ulteriormente i servizi in risposta ai diversi bisogni dovuti da solitudine, fragilità e difficoltà negli spostamenti.