Tour de Ski, Elia Barp 13° nell'inseguimento di Dobbiaco vinto da Amundsen. Klaebo resta in testa

, in Italia, la quarta tappa delde Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, sorride al norvegese Harald Oestberg, il quale vince la 15 km pursuit in tecnica classica nella qualesi piazza 13°. Nella generale comanda sempre l’altro norvegese Johannes Hoesflot, mentre il miglior azzurro è Federico Pellegrino, 19°.La vittoria va al norvegese Harald Oestberg, il quale taglia il traguardo in 35’18?9, precedendo di 2?5 lo svedese Edvin Anger, secondo, mentre il leader della generale, l’altro norvegese Johannes Hoesflot, sale sul gradino più basso del podio a 5?3.In casa Italia il miglior azzurro è, 13° a 1’04?0, mentre Federico Pellegrino chiude 26° a 2’03?4, con Martino Carollo 31° a 2’13?2 e Paolo Ventura 37° a 2’28?2.