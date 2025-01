Ilrestodelcarlino.it - Rovigo, trovato in possesso di due chili di marijuana: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 gennaio 2025 - Un importante risultato della Squadra Mobile della Questura diche ha permesso di contrastare la circolazione di sostanza stupefacente prima del Capodanno. Nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre, personale della Squadra Mobile della Questura dihaun cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti hanno contestualmente proceduto al sequestro di circa 2 kg di sostanza stupefacente di tipo. L’attività ha permesso d’individuare l’uomo come possibile soggetto dedito all’attività di coltivazione, essiccatura e successiva vendita a terzi di quantità diimportanti. Il pedinamento e poi il fermo Nello specifico, dopo un’attenta operazione è stato possibile individuare un immobile (ex locale commerciale) che, per caratteristiche e modalità di frequentazione, appariva identificarsi in un possibile luogo di stoccaggio e lavorazione dello stupefacente.