Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, probabili formazioni: Koné stringe i denti, conferme in attacco

Con l’entrata in scena del nuovo anno a correre veloce è l’ansia per il match tra. Una gara che in molti attendono, soprattutto in un’annata particolare come questa. I giallorossi, infatti, continuano la loro personale lotta per risalire una classifica che li vede al decimo posto e a ben 12 punti di distanza dalle zone europee. Dopo il pareggio con il Milan, il club della Città Eterna dovrà cercare di conquistare punti contro i suoi acerrimi nemici per storia, ovvero i biancocelesti. Certo è che non sarà così semplice.Laha trovato la giusta quadra fin dall’inizio dell’anno e continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Con Baroni in panchina i giocatori stanno tirando fuori il meglio di loro e la testimonianza arriva dal 4° posto in campionato e anche dalla prima posizione occupata in Europa League.