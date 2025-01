Lettera43.it - Quel bacio negato che mi fece finire in frantumi: il racconto di Capodanno

Leggi su Lettera43.it

Alla fine decido di andare alla festa dia casa di Giada e accettare l’invito di Nicole. Ci siamo visti settimana scorsa al party di Natale del Madame Claude ed è venuta fuori questa cosa che le manco, che ci dovremmo vedere più spesso e compagnia bella, così alla fine ho accettato il suo invito e adesso sono qui, sotto casa sua in Piazza della Repubblica, che l’aspetto appoggiato al portone con uno spino mezzo spento d’erba in bocca. Quando scende la squadro: indossa una minigonna blu, un paio di scarpe col tacco, calze nere spesse e il solito Barbour. È bella da far spavento. È il secondodi fila che passiamo assieme, sempre a casa di Giada, anche se a dire il vero l’anno scorso eravamo da sua madre e questa volta la festa è da suo padre, in un appartamento enorme affacciato su Largo Rio de Janeiro, a metà di Viale Romagna.