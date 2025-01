Terzotemponapoli.com - Napoli, tre calciatori nella formazione di Serie A del 2024

Ilfigura con ben tre elementi sugli undici totalidiA del. In effetti, dato l’anno disastroso che ha visto gli azzurri al decimo posto e fuori dalle competizioni europee, ne comparirebbe soltanto uno. Si tratta del tante volte criticato, da parte di molti tifosi, Kvaratskhelia. Il georgiano, nel marasma totale, ha registrato numeri comunque da campione. Oltre a Kvicha,di riferimento del, troviamo l’allora portiere dell’Empoli Caprile, e Buongiorno,scorsa stagione in forza al Torino., Kvaratskhelia nel Team of The YearIl sito specializzato Whoscored ha pubblicato l’undici di riferimento delappena trascorso, il Team of The Yearprendendo in considerazione i dodici mesi appena trascorsi.