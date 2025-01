Nerdpool.it - Marvel e il mistero del ritardo di Ironheart: perché è così strano?

Ildella serie, prevista inizialmente per il 2023, ha suscitato molte domande tra i fan delCinematic Universe (MCU). Dopo il debutto del personaggio in Black Panther: Wakanda Forever (2022), il continuo slittamento della sua serie solista ha creato una situazione piuttosto particolare, complicata ulteriormente dagli sviluppi in altre produzioni del MCU.: il debutto in Wakanda Forever e il legame con la serie solistaIn Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams (interpretata da Dominique Thorne) si presenta come un giovane genio dell’ingegneria che costruisce un’armatura ispirata a quella di Tony Stark. Tuttavia, il suo coinvolgimento in un conflitto tra Wakanda e la città subacquea di Talokan la rende un elemento chiave della trama. Nonostante il film abbia introdotto il personaggio e gettato le basi per la sua serie, ilnella pubblicazione diha reso alcune scelte narrative piuttosto curiose.