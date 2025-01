Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6 3-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Con il suo quinto ACE il torinese tiene la battuta.40-15 Perfetto il recupero disulla smorzata dell’avversario.40-0 Comoda chiusura a rete del piemontese.30-0 Servizio, smorzata e volèe. Alè Lorenzo!15-0 Prima esterna vincente del.2-2 Game. Ancora con l’uno-due il britannico chiude il gioco.AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per l’ex top ten.40-40 Scambio durissimo chiuso dal dritto incrociato stretto vincente di Lorenzo. Parità.40-30 Buona stop volley del britannico.30-30 Non rientra la risposta di rovescio bloccata del torinese.15-30 Splendido dritto lungolinea di.15-15 Prima vincente del britannico.0-15 Dritto inside in in contropiede vincente del.2-1 Game. Scappa via la risposta di rovescio di