Cybertruck esplode davanti a Trump hotel di Las Vegas Musk | Una bomba o fuochi d’artificio – Video

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – UnTesla è esploso a Las, nei pressi dell’ingresso delInternational. Nella deflagrazione una persona ha perso la vita e altre sette sono rimaste ferite, riportano i media statunitensi. Secondo la polizia, l’esplosione è avvenuta nell’area parcheggiatori dell’. “E’ stata unao sono stati”, la spiegazione di Elon, numero 1 di Tesla. “Al momento l’intero team senior di Tesla sta indagando sulla questione. Pubblicheremo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere”, scrive su X Elon, numero 1 di Tesla, dopo l’esplosione. “Abbiamo ora la conferma che l’esplosione è stata causata dadi grandi dimensioni e/o da unatrasportata nel cassone delnoleggiato e non è collegata al veicolo stesso.