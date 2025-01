Anteprima24.it - ‘Bene comune’, il vescovo di Aversa invita i sindaci al confronto

Tempo di lettura: 2 minutiL’invito è rivolto adei Comuni della diocesi politici, a dirigenti scolastici per parlare insieme del bene comune e della pace. L’iniziativa è deldi, Angelo Spinillo, che venerdì prossimo ha chiamato quanti hanno responsabilità al, “nel l solco dell’esperienza vissuta in occasione della 50a Settimana sociale dei Cattolici in Italia, dal titolo “Al cuore della democrazia”, per valorizzare l’esperienza dei tanti laici che – credenti e impegnati in politica – ogni giorno si dimostrano attenti al nostro territorio”. L’incontro si terrà alle 19,30 al Palazzo dell’Episcopio.“Il Bene comune, uno dei principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa, che gli organizzatori hanno scelto come tema e come titolo di questo momento che vuole essere l’occasione sia per il riconoscimento reciproco – tra quanti Cristiani impegnati sono attenti al nostro territorio – di una comune appartenenza che va al di là dell’impegno legittimo in diversi schieramenti, sia l’occasione per brindare insieme al Nuovo Anno coltivando la fraternità e la condivisione” si legge nell’invito con l’auspicio che “si possa svolgere unsincero e aperto sull’esperienza e l’impegno degli amministratori, che favorisca l’ascolto reciproco e metta in luce la dimensione spirituale, etica, motivazionale ed ecclesiale dell’attività politica di ciascuno”.