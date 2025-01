Nerdpool.it - Aquaman #1 di Jeremy Adams e John Timms – Anteprima

torna a regnare su Atlantide in grande stile, ma il suo ritorno è accompagnato da nuovi pericoli, tra cui giganteschi Kaiju d’acqua generati dai sette mari. Inoltre, l’ombra di Darkseid incombe su Atlantide, aggiungendo un ulteriore mistero al regno di Arthur Curry.Con l’uscita di#1 negli Stati Uniti prevista per l’8 gennaio 2025, DC Comics lancia una serie che promette di rivoluzionare il mito del Re di Atlantide. L’albo è scritto da, conosciuto per il suo lavoro su The Flash e Green Lantern, con i disegni spettacolari di, già apprezzato su Action Comics. Oltre alla storia principale, il fumetto offre anche una varietà di copertine esclusive realizzate da artisti del calibro di Ivan Reis, Brad Walker e Tula Lotay.Le nuove sfide del Re dei MariIn questa nuova avventura, Arthur Curry scopre che i suoi poteri hanno raggiunto livelli mai visti prima, rendendolo più potente che mai.