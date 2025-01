Secoloditalia.it - Alemanno arrestato la notte di San Silvestro. Dai Radicali a Marco Rizzo: giustizia a orologeria

“Capodanno, ore 20,. Revocata libertà condizionale ottenuta dopo una condanna che finiva tra 4 mesi. Mancato rispetto spostamenti e orari. In Italia si puo’ uccidere un carabiniere e andare ai domiciliari. Per lui accanimento per posizioni no guerra? Solidarieta'”. Così su X, leader di ‘Democrazia Sovrana e Popolare’, in relazione all’arresto dell’ex sindaco di Roma, Gianni. “Anche volendo è impossibile non vedere spropositata la misura del carcere inflitta a Gianni, guarda caso nelladel 31 dicembre”, affermano Maurizio Turco e Irene Testa rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale. “È necessario – proseguono – che i parlamentari della Repubblica intervengano con urgenza per riformare unache produce solo ine che fa sempre più paura ai cittadini.