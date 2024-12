Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, Foti: “Proroga al 2026? Rischia di bloccare tutto in partenza, l’obiettivo resta quello iniziale”. Chiesta la settima rata alla Ue

Il 2024 si chiude con la riUe da parte dell’Italia delladel. Ulteriori 18,3 miliardi che una volta ottenuti porteranno l’Italia a quota 140 miliardi circa, oltre il 72% della ricomplessiva. Per ottenere l’esborso occorre raggiungere ulteriori 67 obiettivi. Giorgia Meloni sottolinea come il 2025 sarà “cruciale” per la fase due dell’intero progetto, quella della messa a terra dei progetti: “È una fase che non ammette ritardi“. Come quelli accumulati nella messa a terra dei fondi mentreguida dell’attuazione c’era Raffaele Fitto che aveva del resto ereditato dai governi precedenti meccanismi farraginosi e una pubblica amministrazione spesso non all’altezza del compito.Il nuovo ministro per gli affari europei, ile le politiche di coesione, Tommaso, di FdI, intervistato dal Messaggero afferma che l’ipotesi di unadel piano oltre il– caldeggiata dal titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti – “diin”.