Tvzap.it - Mediaset, la brutta notizia per Federica Panicucci: i motivi dello stop

News Tv.è senza dubbio una delle conduttrici di punta di. Da anni alla guida di Mattino Cinque, insieme a Francesco Vecchi, ha guidato anche prime serate molto importanti come il Concerto di Natale e il grande Concerto di Capodanno su Canale 5. Secondo gli ultimi rumors, però, il 2025 non partirebbe proprio alla grande per: il nuovo anno potrebbe iniziare con la cancellazione di uno dei suoi amati programmi. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “GF”, lite furiosa tra Helena e Shaila: volano parole pesantiLeggi anche: “GF”, Pamela Petrarolo abbandona la casa: il motivo è serio, “Mattino 4” cancellato? L’indiscrezioneMattino 4 è un format mattutino di Rete 4, incentrato sul racconto della cronaca e dell’attualità. Il programma è stato introdotto nel palinsesto proprio in questo 2024 ed è stato affidato ae al giornalista Roberto Poletti.