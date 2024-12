Terzotemponapoli.com - Maurizio de Giovanni: “Fiorentina-Napoli? Un match con molte insidie per entrambe le squadre”

Leggi su Terzotemponapoli.com

de, noto scrittore e sceneggiatore nonché grande tifoso del, su Radio FirenzeViola si è espresso così sulla situazione attuale in casain attesa deldi sabato tra viola e azzurri: “Firenze esono città fortemente identitarie, con un tifo che è contrario a ciò che prevede il sistema, il palazzo. Sono due tifoserie meravigliose per essere identitarie, anche nelle difficoltà oltre che nelle vittorie”.Cosa si aspetta da? La preoccupa la squadra di Palladino?“Haperle. Tutte e due vogliono arrivare tra le prime quattro, me nessuna delle due è preparata come altre, tipo Atalanta o Inter. Non possono augurarsi molto di più rispetto a dove già si trovano, è uno scontro diretto per i primi quattro posti.