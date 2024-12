Iltempo.it - Mattarella: La Pace grida la sua urgenza

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2024 «Mai come adesso lala sua». L'appello a far tacere le armi, su tutti i fronti, ad aprire il discorso di fine anno di Sergio. Il tradizionale discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica Sergio. Angoscia per Cecilia Sala, detenuta in Iran, l'dellain Ucraina e in Medio Oriente, l'aumento delle spese militari necessarie dopo l'aggressione della Russia e il ruolo centrale dei giovani, alcuni degli argomenti centrali nel discorso del Presidente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev