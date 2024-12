Lo chef star Giorgione | Col nuovo Codice della strada vendita vino ridotta di due terzi I clienti? Comprano una bottiglia in 18 clima pesantino

Leggi su Open.online

Al ristorante? «Non mi posso lamentare, è tutto prenotato fino ad ottobre del prossimo anno. Però sì, ilsi fa sentire, e al massimo prendono unadiin 18». Giorgio Barchiesi è uno deglitv più noti di Italia, la prima veradel canale del Gambero Rosso ed è anche un “influencer del cibo” su Instagram, dove tutti lo conoscono con il nome d’arte “ortoecucina”. Ha più di un ristorante gestito con famigliari e amici, e quello più noto è “Alla via di mezzo” di Montefalco, in Umbria, nel territorio noto soprattutto per unconosciuto da secoli, Il Sagrantino. Come spiega ad Open nel pomeriggio di vigilia del Capodanno anche l’affezionata clientela diha paura del.In pochi giorni il consumo delal ristorante si è ridotto di due«Il problema vero», spiega lo, «è che ilinizia a non vendersi più.