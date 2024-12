Secoloditalia.it - L’intervento. Il 2025 che verrà? Un anno di riforme sulla “via italiana”. Tutto grazie al 2024

Leggi su Secoloditalia.it

Un buon, perl’. Pieno di traguardi raggiunti, successi e non solo buoni propositi incompiuti. Con circostanze sfavorevoli, che sempre ci sono, trasformate in opportunità. Per crescere.Soliti auguri, triti e ritriti, in vista del novelloche bussa alle porte? No. La fotografia, piuttosto, dell’quasi passato, in attesa di quello che arriva. Un bilancio assolutamente positivo. A cominciare dal rispetto e dall’attuazione puntuale del programma con il quale il 25 settembre 2022 la squadra del centrodestra è stata investita dal popolo italiano della fiducia necessaria per cambiare la Nazione. Finalmente. Un percorso, quello degli ultimi dodici mesi, che ha consentito all’Italia di acquisire, era ora, nuova centralità e rinnovato protagonismo a livello internazionale. E non solo per la presidenza del G7 condotto per mano magistralmente dal nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.