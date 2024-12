Quotidiano.net - La mossa di Adolivio Capece: "Scacco al computer. Vince sempre la fantasia"

Jannello Ci sarà un motivo se Ingmar Bergman nell’iconico "Il settimo sigillo" affida la sorte del cavaliere templare a una partita a scacchi con la morte. "Il regista – spiega, giornalista, scrittore e soprattutto scacchista di fama internazionale – fa combattere il destino a un gioco nato come la riproduzione di una piccola battaglia dove il potere mentale può essere più forte di tutto".ha appena pubblicato per Mursia "Imparo gli scacchi", ultimo ma non ultimo dei suoi volumi in cui racconta – e insegna - il gioco che l’ha appassionato fin da bambino. Quando ha iniziato a giocare? "Avevo sei anni e a Natale trovai sotto l’albero un solo pacchetto: c’era una scacchiera. Mio zio, che come dico io sapeva muovere i pezzi ma non sapeva giocare, all’inizio mi batteva regolarmente, ma il Natale successivo vinsi finalmente una partita e mi appassionai".