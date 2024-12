Quifinanza.it - Giorgetti dice no alle pretese dei partiti su Irpef e rottamazione, serve ridurre il debito pubblico

A soli pochi giorni dall’approvazione non facile della Manovra 2025, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlosi trova, di nuovo, a dover far frontemolte richieste deidella maggioranza, compreso il suo, la Lega, che avanzanodi spesa per le Casse dello Stato. Gli interventi richiesti vanno dagli sgraviper il ceto medio all’Ires premiale per le imprese, passando per il taglio dell’Irap e una nuovadelle cartelle esattoriali. Per il titolare del Mef si tratta di misure che, benché utili per i cittadini, andrebbero in controtendenza rispetto “atteggiamento di prudenza” adottato dal governo. Le richieste deipotrebbero dunque essere relegate a meri slogan elettorali di difficile realizzazione per il ministro.L’obiettivo èilLa resistenza dirichieste deiè in linea con l’obiettivo che il Mef e il governo tutto si sono dati con la Manovra 2025, ovvero ottenere una riduzione delpubblico.