Oasport.it - Federica Brignone si allena in slalom: punti importanti per il sogno Coppa del Mondo

ha disputato soltanto quattroindelnegli ultimi tre anni: nel 2022 non si qualificò alla seconda manche ad Are e fu 24ma a Killington; nel 2023 non portò a termine la prima manche a Lienz; nel 2024 concluse al 24mo posto in quel di Are. La fuoriclasse valdostana si è impegnata con il contagocce tra i pali stretti nelle ultime stagioni, a maggior ragione dopo che sono state tolte le combinate dove era una delle miglior interpreti del circuito. In questa specialità non è mai riuscita a rientrare in top-10 e il suo miglior risultato è la 12ma piazza conseguita a Semmering il 29 dicembre 2018.La nostra portacolori, reduce dal trionfo nel gigante di Semmering (seconda affermazione stagionale dopo quella ottenuta tra le porte larghe a Soelden), è però ben consapevole che proprio lopotrebbe diventare una variabile importante nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale: raccogliere qualchecino anche nella specialità più tecnica potrebbe avere un impatto rilevante nella sfida con la svizzera Lara Gut-Behrami, la statunitense Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia e altre possibili rivali.