Anteprima24.it - Distributori automatici ancora nel mirino dei ladri: furti in una concessionaria e in un negozio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDuedenunciati ai Carabinieri e neluna volta sono finiti i. Magro il bottino. Il primo episodio è accaduto sulla SS7 Appia all’interno di unadi auto. I malviventi, dopo aver forzato una porta d’ingresso antipanico, si sono introdotti all’interno rompendo il distributore automatico di cibi e bevande portando via circa 80 euro. Furto questa notte anche in via dei Longobardi in un. I malviventi, dopo essere entrati all’interno, hanno rubato dal distributore automatico circa 100 euro in monete. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Provinciale per effettuare un primo sopralluogo. Presente anche l’istituto di Vigilanza il Poliziotto Notturno L'articoloneldeiin unae in unproviene da Anteprima24.