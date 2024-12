Liberoquotidiano.it - Capodanno, le speranze degli italiani: "Passare gli esami, guadagnare soldi e la pace nel mondo"

Le feste di Natale e, in particolare, l'avvicinamento alsono il tempo perfetto per bilanci e previsioni. LaPresse ha quindi chiesto aglia passeggio per Roma cosa si augurano per il 2025: "Tanta gioia, felicità e soprattutto di superare gli" è la risposta di due ragazze, a cui si sono accodati anche tanti altri studenti. C'è chi chiede ancora serenità e, e dice 'basta guerre'. Non manca poi chi spera diqualche solo in più. Idee chiare anche su cosa cancellare da questo 2024. Si va dalle preoccupazioni a chi lamenta un'annata particolarmente sfortunata. Un grosso addio anche agli ex e ai brutti ricordi.