Beatrice Chebet straripante | record del mondo dei 5 km tempo da brividi alla Cursa del Nassos

ha firmato il nuovodeldei cinque chilometri su strada, vincendo ladelcon il perentoriodi 13:54. La fuoriclasse keniana ha dettato legge nella tradizione corsa di San Silvestro andata in scena lungo le strade di Barcellona, diventando così la prima donna a scendere sotto il muro dei quattordici minuti in questa distanza su asfalto.La Campionessa Olimpica di 5.000 e 10.000 metri a Parigi 2024 ha migliorato di ben diciannove secondi il precedente primato che ella stessa aveva siglato dodici mesi fa sempre nella località catalana e che era stato poi eguagliato lo scorso 14 gennaio dconnazionale Agnes Jebet Ngetich a Valencia (ma in gara mista).lapLa 24enne detiene anche ildeldei 10.000 metri: lo scorso 25 maggio dettò legge in 28:54.