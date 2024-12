Basta così Grande Fratello Bernardo rompe gli argini | decisione drastica su Amanda Lecciso

Leggi su Caffeinamagazine.it

, siamo al capolinea? Nella Casa non c’è stata solo la travolgente storia d’amore tra Lorenzo e Shaila, il due di picche rimediato da Helena con Javier o il flirt breve ma intenso tra Giglio e Yulia. Ancheprova una forte attrazione nei confronti di. Ildi Jovanotti lo ha rivelato in modo esplicito.Tuttavia ci sono degli intoppi.sembra frenare, mentre pure Maxime Mbandà ha manifestato il suo interesse per la. Tra i due la tensione è salita parecchio: “Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando e Max l’ha mandato a fan***o tre o quattro volte. Poi ha detto che Max gli ha fattoalla spalla. Ti giuro” ha raccontato Alfonso. Ora ci sono stati sviluppi.Leggi anche: “Mi ha messo le mani addosso”.