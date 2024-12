Quotidiano.net - Attenzione alle truffe di Capodanno: come evitarle

Roma, 31 dicembre 2024 –è la festa che chiude l’anno, il momento ideale per concedersi un momento di stacco dalla realtà, magari con un bel viaggio o con una festa organizzata con amici o parenti. Molte le possibilità a disposizione di chi intende fare qualcosa per l’ultima sera dell’anno, anche se andranno evitate leche possono generarsi ogni qualvolta ci sono molte persone interessate a svolgere un certo tipo di attività. Si pensi, ad esempio, ai viaggi, epossibiliche possono essere compiute ai danni di coloro che affittano una casa vacanza per trascorrere l’ultima notte dell’anno. I consumatori possono comunque adottare una serie di precauzioni che gli permetteranno di evitare di rimanere vittime di raggiri.evitare lediAd avvertire i cittadini in merito ai pericoli dellediè stata l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore che, basandosi sui dati degli scorsi anni, ha fornito una serie di indicazioni molto utili.