Metropolitanmagazine.it - Alberto Urso confessa: “Ho una fidanzata, era una mia amica d’infanzia”

ha ritrovato la felicità accanto ad una nuova, come lo stesso ha rivelato nel corso di una recente intervista a Verissimo., chi è la nuovaIl cantante stasera si esibirà nel corso del “Capodanno In Musica” show condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi in diretta da Catania in onda dalle 21:30 su Canale 5. Nel 2019 anno nel quale ha raggiunto il successo con la vittoria di Amici, il tenore messinese aveva richiamato l’attenzione del mondo del gossip per la vicinanza a Valentina Vernia, insieme alla quale era stato immortalato nel corso dell’estate. I due ex allievi del talent show erano stati paparazzati a Taormina intenti in dolcissime effusioni. Terminata la vacanza siciliana, al fianco diappariva un’altra conoscenza del programma Emma Muscat, in precedenza legata ad un altro volto del programma di Maria De Filippi, Biondo.