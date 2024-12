Lanazione.it - "Vergogna il ’no’ al documento a favore dello Stato palestinese"

Il consiglio comunale di Porto Venere nella seduta del 23 dicembre ha respinto a maggioranza l’ordine del giorno sul riconoscimentodi Palestina proposto da Anpi nazionale, Arci e altre sigle che operano per la pace e in difesa dei diritti dei popoli. Lo sottolinea l’associazione Posidonia spiegando che "l’ordine del giorno chiedeva il riconoscimento internazionaledi Palestina ritenendolo un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella degli altri Stati, per riconoscere le aspirazioni legittime ad avere unoda parte dei palestinesi e per ribadire le tutele previste dal Diritto Internazionale. Occorre una ferma presa di posizione per fermare il massacro che si sta attuando nella striscia di Gaza e porre fine all’occupazione militare israeliana".