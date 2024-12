Calciomercato.it - Var, cambia l’uso in Serie A. Contatto Pisilli-Reijnders: cosa dice il regolamento?

Leggi su Calciomercato.it

La 18esima giornata di campionato ha visto molti episodi di moviola con annesse polemiche. Fa discutere soprattutto il rigore non fischiato in Milan-RomaIn attesa dei due posticipi del lunedì, la diciottesima giornata del campionato diA ha già fatto registrare tanti episodi da moviola. A far discutere è soprattutto iltrain Milan-Roma, con l’arbitro Fabbri che ha optato per non decretare il calcio di rigore.Fabbri in Milan-Roma (foto Ansa) – Calciomercato.itA tre minuti dalla fine del primo tempo, i rossoneri provano a riportarsi in vantaggio con un’azione sulla destra di Chukwueze che trova in area il centrocampista olandese.finta il tiro e con il tacco prova a orientare il pallone che poi finisce al compagno di squadra Jimenez. Nel frattempo il mediano giallorosso, per frapporsi all’eventuale tiro in porta, si è lanciato in tackle scivolato per ribattere la conclusione.