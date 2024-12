Ilgiorno.it - Un’aggressione, poi la rapina choc alla gioielleria: condannato a tre anni Aloune Sylla, modello col vizio del crimine

Brescia – Ritenevano di essere stati truffati, così avevano organizzato una spedizione punitiva per recuperare il credito. È sfociata in quattro condanne e in un’assoluzione l’aggressione compiuta il 4 dicembre 2023 nei pressi del cimitero di Castenedolo da un gruppo di giovani - età compresa tra i 20 e i 26- accusati di avere malmenato e ferito a coltellate un 24enne di Brescia. Tra loro c’è anche, il 21ennesenegalese già coinvolto nellada 700mila euro del febbraio 2024sotto i portici X Giornate ‘I gioielli di Rossana’. L’indossatore, un habitué delle passerelle milanesi, nei giorni scorsi al termine del processo in abbreviato è statoa tree due mesi. Stessa pena è stata inflitta a Hygr Dadushi, 27enne albanese, a sua volta accusato di aver partecipatodelladel centro e finito a processo conpure per l’aggressione di Castenedolo.