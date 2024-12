Inter-news.it - UFFICIALE – Fonseca esonerato: il Milan guarda sempre in Portogallo

Pauloè stato ufficialmentedal. Il suo sostituto dovrebbe essere un altro portoghese, ossia Sergio Conceicao.– Paulonon è più l’allenatore del. La notizia, anticipata dallo stesso tecnico portoghese al termine della sfida contro la Roma, è ora stata comunicata direttamente dai rossoneri con un annuncio pubblicato sul proprio sito: «ACcomunica ufficialmente di avere sollevato Paulodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro».out, Conceicao in:pronto al cambioLO SCENARIO – Sarà Sergio Conceicao il nuovo allenatore dei rossoneri. Il, che è atteso dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 3 gennaio, ha bisogno di ripartire in maniera immediata dopo un periodo di alti e bassi.