Inter-news.it - Taremi, nuova occasione in Supercoppa? Possibilità per l’Inter

Mehdiè ancora in una fase di adattamento ai meccanismi di gioco di Simone Inzaghi al. L’iraniano, su cui la società continua a credere con convinzione, intende provare a sfruttare le occasioni di cui disporrà inItaliana per invertire la tendenza vista finora.IL PUNTO – Mehdiè alla ricerca della sua dimensione aldi Simone Inzaghi. Il calciatore iraniano è stato ingaggiato dalla società nerazzurra in quanto in possesso di quattro requisiti fondamentali: costo zero per il suo acquisto; ingaggio non elevato; esperienza internazionale; inclinazione al gioco offensivo e alla partecipazione in zona gol. Tenendo in secondo piano i fattori di natura economica alla base del suo ingaggio,non ha finora garantito quel contributo in fase offensiva che i nerazzurri si auspicavano.