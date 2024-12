Amica.it - Stasera in tv Massimiliano Gallo, diretto da Alessandro Gassmann, è il protagonista di "Questo fantasmi!" tratto da Eduardo De Filippo

La collection Dedella Rai si impreziosisce con una nuova versione televisiva.in tv va in onda un’altra trasposizione filmica dei capolavori teatrali diDe: Questidirigenella pièce del 1945. Che possiamo vedere alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay (dove ci sono anche tutte le altre già trasmesse).Le commedie difondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione. E sotto un’apparente leggerezza, sono in realtà specchio amaro ed ironico della nostra società. Così, dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, Filumena Marturano e Napoli milionaria!, ecco Questiin tvda, è ildi “Questi!”daDe(foto ufficio stampa)Se idiDesiamo noiAmbientato e realizzato nel cuore del centro storico di Napoli, il film tv mette in scena la crisi del rapporto tra Pasquale Lojacono e la moglie Maria, che va in frantumi tra l’aspirazione al benessere materiale e la concretezza di una vita di continui fallimenti.