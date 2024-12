Thesocialpost.it - Schianto mostruoso, 59enne muore ribaltandosi con l’auto

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovo dramma si è consumato oggi sulle strade irpine, segnando un tragico epilogo per un anno già segnato da numerosi incidenti mortali. Nel primo pomeriggio, un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Contrada Bosco, nel territorio di Montemiletto.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La vettura si è ribaltata e, nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati, l’impatto si è rivelato fatale. L’allarme è stato lanciato alle 14:50, ma quando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono giunti sul posto, l’uomo era già deceduto.Ipotesi su malore prima dell’incidenteLe autorità non escludono che il conducente possa essere stato colto da un malore, ipotesi che spiegherebbe la perdita di controllo del mezzo.