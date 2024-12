Tvzap.it - Sanremo 2025, scoppia la bufera su Fedez: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

News Tv.. Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione della famosa kermesse musicale, ma il rapper è già finito nellarischierebbe addirittura l’esclusione dalla manifestazione. Per i fan sarebbe un brutto colpo. (Continua.)Leggi anche:, la reazione inaspettata dopo ladi “Sarà”Leggi anche:choc: “Ho un problema di salute”: la notizia sconvolge l’Italiain gara acon “Battito”Federico Lucia, in arte, sarà uno dei trenta artisti in gara al Festival di. Durante la serata di “Sarà”, l’artista ha presentato il brano in gara intitolato “Battito“. La canzone tratta un tema importante come la depressione. L’artista sul palco di “Sarà” è apparso un po’ confuso e disorientato, ma presentando il brano ha spiegato: “È la dicotomia tra quella che può essere canzone d’amore dedicata a una donna ma quella donna è impersonificata nella depressione”.