Puntomagazine.it - Qualiano: controlli dei carabinieri. Arrestato un 30enne con botti illegali e denunciati 4 topi d’appartamento

Leggi su Puntomagazine.it

Servizio a largo raggio deicon 10 kg di fuochi d’artificio, 4per tentato furtoAhanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città a Nord di Napoli. Perquisizioni e posti di controllo hanno permesso di identificare 67 persone e controllare 36 veicoli.Durante le operazioni è finito in manette unincensurato. Ihanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 194 candelotti cobra per un peso di quasi 10 chili.in vista del capodanno per contrastare la vendita dima anche per reprimere reati predatori come i furti in appartamento.quattro ragazzi. Hanno 17, 24, 22 e 23 anni. Ihanno fermato i 4 a bordo di un’auto e li hanno controllati.