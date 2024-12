Game-experience.it - Nintendo Switch 2 sarà potente come PS4 Pro, secondo un insider

Le voci su2 si stanno intensificando in queste ultime settimane, con unche condiviso un nuovo rumor: la nuova console della Grande N avrà una potenza paragonabile a quella di PS4 Pro in modalità docked.Questo rappresenterebbe un significativo balzo generazionale rispetto all’attuale, che si attesta a livelli simili alla PS3. Tuttavia, la modalità portatile potrebbe avere capacità più limitate, avvicinandosi a quelle della PS4 base. Nonostante ciò, l’impatto sul mercato potrebbe essere enorme, considerando il successo storico dicon hardware non al top della potenza.Credendo a questo nuovo rumor (segnalato da Forbes),2 potrebbe essere una vera evoluzione tecnologica per la casa giapponese. La possibilità di raggiungere una potenza comparabile alla PS4 Pro renderebbe la console molto più competitiva nel supportare titoli terze parti e migliorare le prestazioni visive e di gameplay.