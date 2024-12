Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game 3 Data di Uscita e tutto quello che sappiamo sulla stagione finale

Dopo il clamoroso successo della seconda, i fan attendono con ansia la terza e ultimadi, in arrivo nel 2025. La serie creata da Hwang Dong-hyuk promette un epilogo esplosivo per una delle storie più intense e avvincenti mai viste su Netflix.Come sarà3 dopo ildiclass="wp-block-heading">Hwang Dong-hyuk, il genio dietro, ha confessato che inizialmente non aveva previsto altre stagioni oltre la prima. Tuttavia, l’incredibile successo globale ha cambiato. “I fan meritavano di sapere cosa sarebbe accaduto a Gi-hun dopo”, ha dichiarato Hwang, che ha lavorato sotto una pressione immensa per dare vita alle stagioni successive.La seconda, rilasciata il 26 dicembre 2024, ha posto solide basi per il capitolo conclusivo con una ribellione fallita e rivelazioni sconvolgenti, tra cui il tradimento di In-ho, il Front Man, e la morte del fidato Jung-bae.