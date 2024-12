Lapresse.it - Marsa Alam, turista romano muore dopo l’aggressione di uno squalo

Unitaliano è morto e un altro è rimasto ferito,essere stati attaccati da unonelle acque al largo di, località turistica egiziana nel Mar Rosso molto frequentata dai turisti occidentali. Questo è il tragico bilancio di quanto avvenuto nella tarda mattinata di domenica. Secondo informazioni di fonte diplomatica, ilmorto si chiamava Gianluca Di Gioia, 48 anni, originario di Roma, mentre l’altro italiano rimasto vittima nell’attacco e ora ricoverato all’ospedale di Porto Ghalib, si chiama Peppino Frappani, ha 69 anni ed è originario di Genivolta, in provincia di Cremona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.in acque profondeSecondo quanto riferiscono le autorità locali,si è verificata in acque profonde e al di fuori dell’area balneabile.