Oasport.it - LIVE Perugia-Modena 1-0, Coppa Italia volley in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Sbaglia nuovamente al servizio Solè.4-5 Errore dai nove metri per l’austriaco.3-5 Mani out di Buchegger da zona 2.3-4 Gutierrez attacca forte sulle mani del muro, senza trovarle.2-4 Il nastro devia fuori dal campo la battuta di Matì.1-4 Decolla l’attacco di Ben Tara, pallone che termina abbondantemente fuori.1-3 Vola via la battuta di Ben Tara.1-2 Parallela vincente di Ishikawa.0-2 ANCORA DAVYSKIBAAAAA!0-1 ACE DAVYSKIBAAAA!SET21.05ilset.21.04 Con una reazione degna da formazione campione d’in carica, la Sir Susa Vim riesce a sbloccare il punteggio e portarsi avanti nel match. Avvio complicatissimo per i ragazzi di Angelo Lorenzetti, mal entrati in campo e succubi di unaben più concentrata. Nel finale però gli umbri si sono ripresi per prima raggiungere e poi superare gli avversari nel set.