Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas non si ferma. Vittoria netta con Pineto

Leggi su Sport.quotidiano.net

EMMASIENA 3 ABBA0 EMMA: Trillini 5, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Araujo, Alpini 2, Nelli 21, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 7, Ceban, Cattaneo 9. Allenatore Graziosi. ABBA: Zamagni 4, Iurisci, Catone 2, Morazzini (L), Baesso 6, Kaislasalo 13, Molinari 1, Pesare (L), Di Silvestre 8, Presta, Favaro 1, Bulfon, Rampazzo, Calonico. Allenatore Di Tommaso Parziali: 25-12; 25-18; 25-17. SIENA - Terzadi fila da tre punti per la Emmache chiude il suo 2024 nel migliore dei modi demolendo in tre set la Abbanello scontro diretto in chiave playoff del PalaEstra. Un match senza storia, approcciato benissimo dai biancoblu rinfrancati dal ritorno al successo in trasferta. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, la Emmatenta subito l’allungo, 8-4 sfruttando il turno in battuta di Rossi.