Iodonna.it - Lei è Eleanor Ekserdjian, una commoner, che il timido e riservato cugino 28enne del re ha conosciuto all'università di Edimburgo

Leggi su Iodonna.it

È un Royal che si fa i fatti suoi, Samuel Chatto.e misterioso, ildi re Carlo III ha 28 anni e conduce una vita molto privata. La nonna era la principessa Margaret, una parentela prestigiosa che gli assicura la 29esima posizione in linea di successione al trono. Ma dopo vari anni trascorsi all’ombra dei Windsor, il giovane Sam – come lo chiamano in famiglia – ora deve rassegnarsi. Tutti a Londra parlano di lui. Perché sarà il protagonista del prossimo Royal Wedding. Kate Middleton emoziona con il suo discorso natalizio: «L’amore è il dono più grande» X Chi è Samuel Chatto, il Royal piùChiuso nel suo laboratorio nelle campagne del West Sussex, lontano da Buckingham Palace, Sam Chatto gode di un’ottima reputazione come artista di ceramiche, ed è anche un grande appassionato di yoga e istruttore certificato con tanto di esperienza in India.