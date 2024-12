Lanazione.it - Le chiese giubilari e i santuari. La citazione di Sammy Basso

Da ieri la cattedrale è chiesa giubilare e può essere meta di pellegrinaggi per ottenere l’indulgenza. Per decreto del vescovo Nerbini nella diocesi di Prato sono costituiteanche imariani (Carceri, Soccorso, Pietà e Giglio), la basilica di Santa Caterina de’ Ricci, la pieve di Sant’Ippolito di Vernio e le cappelle dell’ospedale Santo Stefano e quella del carcere della Dogaia. In questesarà possibile ottenere l’indulgenza giubilare, secondo le consuete disposizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e le specifiche disposizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica per il Giubileo 2025. Il tema scelto da papa Francesco per questo Giubileo è quello della speranza, da qui l’invito di monsignor Nerbini a vivere con questo spirito il 2025: "Fuori dalle nostreci sono uomini e donne che aspettano segni significativi da testimoni credibili.