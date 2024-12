Lanazione.it - La polemica sull’acqua: "Non c’è stato confronto con cittadini e sindacati"

Leggi su Lanazione.it

L’aumento del 4% delle tariffe idrica infiamma lapolitica: ieri il Presidente della Provincia Peracchini ha lanciato accuse contro i consiglieri di opposizione per il voto contrario, sul tema prende posizione la segreteria provinciale del Pd. "Abbiamo letto che gli aumenti delle tariffe sarebbero stati bloccati al 4%. In Provincia non èvotato alcun piano investimenti e tariffario con tale limite: l’unica proposta tuttora sul tavolo è quella che prevede 190 milioni di investimenti e conseguentemente incrementi delle bollette de 10% per 6 anni". Il Pd sottolinea di aver chiesto di rivedere il piano "e di capire come fosse possibile intervenire per costruire una proposta sostenibile per le famiglie e imprese. Ma ci ènegato". In Provincia è stata votata "soltanto la richiesta rivolta al gestore Acam Acque e ad Arera di posticipare i conguagli al 2029, la cui risposta difficilmente sarà positiva.