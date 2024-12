Donnapop.it - Incidente in montagna per la figlia di Michelle Hunziker: attimi di paura, ecco cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

Ore di apprensione per, che ha vissuto un momento dicome mamma. La suaSole, mentre si trovava incon la famiglia, ha subito unche ha fatto preoccupare tutti. La conduttrice, che si stava godendo le vacanze con le sue figlie sulle Dolomiti, ha condiviso il drammatico episodio con i suoi fan sui social, raccontando nei dettagli come si è evoluta la situazione.Sebbene il dolore per l’sia stato forte,non ha esitato a informare il pubblico con la sua solita trasparenza, parlando anche dell’intervento che è stato necessario per la sua bambina.alladi?Durante il soggiorno in, Sole, ladie Tomaso Trussardi, è rimasta coinvolta in un. La piccola ha subito la rottura di un incisivo, un episodio che ha subito allarmato la famiglia.